Tendrán honroso sitial

Washington

El álbum de Madonna de 1984, "Like a Virgin", la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You" de 1994 y el tema original de Super Mario Bros. de 1985 formarán parte del registro nacional que incluye los "sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación", anunció esta semana la Biblioteca del Congreso.

En total, 25 álbumes, sencillos y otras grabaciones que abarcan más de un siglo se incluirán en el registro, desde la primera grabación conocida de de mariachi de 1908 y 1909 por el Cuarteto Coculense, hasta el "Concierto para clarinete y orquesta de cámara" de compositora Ellen Taaffe Zwilich de 2012.

La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente "Tema de la tierra", escrita por el entonces joven compositor de Nintendo Koji Kondo, es la primera música de un videojuego en ingresar al registro, que la calificó en un comunicado de prensa como "el tema de videojuego más reconocible de la historia". La melodía ha aparecido en innumerables versiones relacionadas con Mario, incluyendo en el nuevo megaéxito cinematográfico "Super Mario Bros. Movie" ("Super Mario Bros.: La película").

Queen Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro con la inclusión de su álbum de 1989 "All Hail the Queen", cuyas canciones incluyen el himno feminista "Ladies First".