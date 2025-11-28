Palenque de lujo

Con un lleno total en el Palenque de Hidalgo realizado en Payne Arena, de Hidalgo, Texas, ´El Potrillo´ hizo un merecido homenaje a su padre acompañado de músicos en vivo y mariachi; llenando el escenario con su gran talento y más aún con música mexicana que ya es considerada universal en voz de Vicente Fernández.

ABARROTA EL RECINTO

El cantante abarrotó el lugar en donde por más de dos horas contó con un coro monumental, todos lo acompañaron a una sola voz al interprete, primero con los temas con los que rindió tributo al legado musical del "Charro de Huentitán" y después con sus melodías.

Y sonaron temas con los que emocionó al público como No me sé rajar, Hermoso cariño, Lástima que seas ajena, Estos celos, Millón de Primaveras y De qué manera te olvido. Tampoco faltaron himnos como La Ley del Monte, Por tu maldito amor, Acá entre nos, Volver, volver y El rey, de José Alfredo Jiménez, así como un popurrí de corridos de caballos famosos.

LUCE CON GALLARDÍA

Cabe mencionar que Alejandro lució en esta primera parte con gallardía un elegante traje de charro negro y su sombrero con espectaculares bordados.

Tras el homenaje a su padre, Alejandro sorprendió al público al interpretar el clásico A mi manera de Frank Sinatra, como una declaración artística y personal y recordando nuevamente a Vicente.

Con esta gira De Rey a Rey Alejandro Fernández reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes de la música mexicana, y mantiene viva la memoria de su padre Vicente Fernández ante nuevas generaciones.

SUS ÉXITOS

El cantante regreso al escenario con un atuendo más informal para hacer un recorrido por sus éxitos musicales haciendo de este concierto una noche inolvidable.

La velada musical prosiguió con "No estuve", "Hoy tengo ganas de ti", "Qué voy a hacer con mi amor", "Qué lástima", "Te olvidé" y "Me hace tanto bien".





Después llega un de sus más grandes aciertos musicales "Sin tantita pena", en todo momento el cantante interactuó con su público y les agradeció a los fans de ambas fronteras su presencia, pero con emoción grito México en muchas ocasiones.

La fiesta continuó con "Loco" , "Sí tú supieras", "Y yo no sé olvidar" , "Sé que te duele", y "Me dediqué a perderte" así como "Que seas muy feliz", "Caballero" y "Difícil tu caso".

Después cantó "Se me va la voz" con la que enamoró a todos los presentes y se despidió pero como era lógico no lo dejaron retirarse al grito de ¡otra, otra" regreso al escenario y el cantante sorprendió con "Felicidades", tema del grupo Firme y cerró con boche de oro con su clásico "Como quien pierde una estrella" ante una ovación ensordecedora de su púbico, pero antes de irse pidió aplausos para sus músicos y su mariachi y ser retiró gritando ¡Viva México!.

RECONOCIMIENTO

Alejandro Fernández recibió de manos de Eric Treviño gerente de Payne Arena un reconocimiento por su participación en el Legendario Palenque de Hidalgo, dónde tuvo lleno total.