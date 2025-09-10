Sigue el conflicto

Este 8 de septiembre se cumplieron tres años del fallecimiento de la reina Isabel II, una fecha que la familia real británica decidió honrar con un homenaje a la monarca que murió a los 96 años.

Las actividades en honor a la memoria de la Reina se llevaron a cabo en el Castillo de Balmoral, en Escocia, así como en Sunningdale, donde se encuentra el Instituto de la Mujer, del cual Isabel II fue miembro durante más de 80 años.

Para honrar la memoria de su abuela, el príncipe Harry aterrizó en Inglaterra, donde visitó la tumba de la Reina en este tercer aniversario luctuoso. Sin embargo, fue la distancia con su hermano, el príncipe William, lo que marcó su visita.

Aunque el príncipe Harry volvió a Reino Unido, no se encontró con su hermano, el príncipe William, pese a los rumores que señalaban un reencuentro entre el duque de Sussex y su familia.

Mientras que Harry visitó la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde dejó una corona de flores, el príncipe William asistió junto con Kate Middleton, su esposa, a un homenaje en Sunningdale, Berkshire, que se encuentra a solo 16 minutos de distancia de la capilla.

Este desaire entre los hijos del rey Carlos III y la princesa Diana, surge después de que comenzaran a circular rumores de un posible encuentro ya que, en múltiples ocasiones, fuentes cercanas han revelado el deseo del duque de Sussex de una reconciliación.