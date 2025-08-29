Swift y Kelce comprometidos, pero aún no viven juntos

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron recientemente su compromiso, la pareja aún no vive oficialmente bajo el mismo techo, según el medio internacional TMZ.

De acuerdo a fuentes cercanas, ambos siguen teniendo sus residencias individuales y, aunque se encuentren juntos, la intensidad de sus viajes y compromisos hace que compartir el hogar continuamente sea complicado.

Swift posee propiedades en Nueva York, Rhode Island, Beverly Hills y Nashville, mientras que Kelce tiene su residencia en Kansas City.

Por ahora, su prioridad está en planear la boda, las posibles despedidas de soltero y soltera, y disfrutar de los primeros días tras su compromiso.

La cantante y el jugador de la NFL anunciaron su compromiso en redes sociales con varias imágenes, incluyendo una donde Kelce aparece arrodillado en un jardín entregándole a Swift un anillo de compromiso diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", escribieron junto a las fotos, que muestran a la pareja abrazándose y celebrando el momento íntimo.

La historia de amor entre Swift y Kelce comenzó en 2023, luego de que el jugador de la NFL tuviera la iniciativa de entregarle su número de teléfono a la cantante mediante una pulsera de la amistad durante un concierto en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Aunque el primer intento falló, con la ayuda de personas cercanas a Swift, incluida su familia, la pareja logró contactarse directamente y concretar su primera cita oficial en Nueva York, informó Variety.

Desde entonces, ambos han mostrado apoyo mutuo: Swift ha asistido a los partidos de los Kansas City Chiefs, mientras Kelce la acompañó en conciertos de su The Eras Tour, incluso subiendo al escenario en Londres, donde sorprendió con sus dotes de baile durante la interpretación de "I Can Do It With a Broken Heart".