Henry Cavill sufre accidente en entrenamiento para el reboot de Highlander

Ni la fuerza de "Superman" pudo salvarlo esta vez. El actor Henry Cavill, quien encabezará el reboot de "Highlander", sufrió un accidente durante sus entrenamientos previos al rodaje.

El percance obligó a posponer el inicio de la producción, originalmente previsto para finales de 2025, que ahora comenzará a filmarse a principios de 2026. Aunque no se dieron detalles sobre la gravedad, el retraso sugiere que fue lo suficientemente serio como para modificar la agenda.

Cavill es conocido por la disciplina con la que se prepara para cada personaje: en su etapa como "Superman" transformó su cuerpo con dietas estrictas y entrenamientos intensos, y en otros proyectos también ha llevado al límite sus habilidades físicas y acrobáticas para dominar cada papel.

¿De qué trata el nuevo "Highlander"?

La película es un remake del clásico de 1986 que gira en torno a una guerra milenaria entre guerreros inmortales, condenados a enfrentarse en duelos de espadas hasta que solo quede uno. La única forma de derrotarlos es decapitando al rival.

En esta nueva versión, Cavill interpretará a Connor MacLeod, el último inmortal. La cinta, dirigida por Chad Stahelski, también contará con la participación de Marisa Abela, Russell Crowe y Dave Bautista.