Se alista para su libertad

El actor Héctor Parra se alista para salir de prisión muy pronto, desde que fue acusado de abuso sexual por su hija menor, Alexa Hoffman, a quien tuvo con la también actriz Ginny Hoffman. Parra ha asegurado que es inocente, y en esta camino para demostrar su inocencia, ha caminado junto a su hija mayor Daniela Parra, quien no lo ha dejado solo y con quien se reunió hace unos días para celebrar Navidad.

¿Qué declaró Héctor Parra sobre su situación legal?

Fue desde el reclusorio Oriente, desde donde el actor habló confiado de lo que cree que le espera para el 2026 tras ser sentenciado por corrupción de menores a 12 años y 6 meses de prisión. Todo comenzó en junio de 2021, cuando Héctor Parra es detenido a las afueras de su casa, por el presunto delito de abuso sexual, tras la acusación de su hija menor Alexa, quien asegura que fue víctima de tocamientos de su padre desde los seis y hasta los 14 años de edad.

Detalles de la visita de Daniela Parra a su padre

A lo largo de cuatro años, el actor ha luchado por demostrar su inocencia, actualmente su equipo legal presentó un nuevo amparo con la intención de modificar o revertir la sentencia que mantiene a Parra, recurso legal al que le tienen mucha fe tanto Héctor como su hija Daniela. Daniela Parra se mostró muy feliz de visitar en prisión a su papá, el actor Héctor Parra, quien recibió a su hija y Diego, el novio de Daniela, a quien considera como un hijo, además, tres de sus mejores amigas también lo visitaron.

Conmovido al salir del reclusorio Oriente, es como se mostró Diego, quien compartió que fue muy especial la convivencia con Héctor, pues dijo, Dios estaba sentado con ellos. "Hoy estuvo Dios en la mesa con nosotros y lo que nos dijo fue que ahí viene lo bueno, que ahí viene lo chido", compartió al borde del llanto.

Impacto de la sentencia en la familia Parra

Las amigas de Parra presumieron la carta de Navidad que les dio a todos el actor, quien tuvo una llamada telefónica con su hija Daniela tras la visita al reclusorio, donde le llevaron despensa y comida para celebrar. Parra describió lo vivido como "genial, increíble y maravilloso", externó sus buenos deseos para estas fechas de fiesta y se dijo agradecido por la visita de su hija, yerno y amigas. "Hoy que me vinieron a visitar, me hicieron el más feliz, me revivieron la fe, la esperanza, el amor, me dejaron el pecho lleno de amor todos los que vinieron", expresó entusiasmado.