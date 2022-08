Harry Styles se sincera sobre su vida amorosa y sus planes a futuro

En una de sus entrevistas más personales, el cantante de 28 años, además de relatar su experiencia con la pandemia, se enfocó en abrir su corazón sobre su comentada vida amorosa y el descubrimiento de su sexualidad.

"A veces la gente dice: ´Solo has estado con mujeres públicamente´, y no creo que haya estado públicamente con alguna. Si te toman una foto con alguien, no significa que hayas elegido tener una relación pública o algo así.", expresa el británico.