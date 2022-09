Harry Styles no escupió a Chris Pine, dice representante

Un representante de Chris Pine negó que Harry Styles escupió a su cliente en el Festival Internacional de Cine de Venecia, como muchos internautas dedujeron a partir de un video que circula en redes sociales.

"Es una especulación ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas", compartió el representante en un comunicado a algunos medios estadounidenses.

"Solo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".