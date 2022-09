Genera controversia

La presencia de Harry Styles en el Festival Internacional de Cine de Venecia generó controversia por dos motivos; el primero, un beso que le dio al comediante Nick Kroll; y la segunda, un supuesto escupitajo que el cantante habría realizado contra Chris Pine.

Sin duda, Harry Styles fue una de las estrellas que se robó las miradas de los cinéfilos en Venecia debido a la serie de situaciones que protagonizó durante el evento.

El intérprete de "Watermelon Sugar" acaparó los reflectores tras la exhibición de la cinta Don´t Worry Darling, quien tras una corta ovación por parte del público, le dio un beso a Nick Kroll, a manera de celebración por los aplausos que estaban recibiendo.

El momento exacto de la muestra de afecto fue compartido en video a través de las redes sociales, donde se pudo observar que Kroll recibió el beso pese a que, Olivia Wilde, actual pareja del ex One Direction, se encontraba en la Mostra.

El beso no tardó en hacerse tendencia en redes sociales debido a que los fans del artista recalcaron las dudas de la llegada por separado de la pareja. Esta situación no fue todo, ya que Harry Styles protagonizó un segundo escándalo.

Harry Styles habría escupido sobre Chris Pine

El cantautor fue el objetivo de las críticas en redes sociales tras circular un video en el que se le vio lanzando un escupitajo sobre el coprotagonista de Don´t Worry Darling, Chris Pine.

La corta grabación mostró al cantante después de la ovación que recibió en la Mostra, y que antes de sentarse habría lanzado un escupitajo sobre el actor.

Durante las imágenes, Chris Pine fue captado con un semblante de disgusto, lo cual, pasó desapercibido porque las miradas y aplausos continuaban con el protagonista del filme dirigido por Olivia Wilde.

Algunos internautas solicitan que el Festival de Venecia tome cartas en el asunto, aunque mediante comunicado negaron dicho momento.

Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe", Comunicado oficial