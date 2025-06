Murió el actor Harris Yulin, de 'Caracortada', a los 87 años

El actor californiano Harris Yulin, conocido por sus papeles en películas como Caracortada y Día de Entrenamiento, y series como Ozark, falleció a los 87 años.

Yulin falleció el martes de esta semana de un paro cardíaco en la ciudad de Nueva York, según informaron su familia y su representante, Sue Leibman, al medio The Hollywood Reporter.

Harris estudió actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y debutó en el teatro neoyorquino en 1963 con Next Time I'll Sing to You.

A lo largo de sus cinco décadas de carrera, de acuerdo con el portal IMDb, apareció en más de 100 películas y series de televisión, lo que lo convirtió en un rostro reconocible para la audiencia gracias a sus papeles de soporte.

Su currículum incluye roles en cintas como Los Cazafantasmas II, Peligro Inminente, Huracán y Una Pareja Explosiva 2.

Apareció en la popular sitcom Frasier, lo que le valió una nominación al Primetime Emmy como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia. Más adelante en su carrera, tuvo papeles prominente en Unbreakable Kimmy Schmidt, Billions y FBI: Most Wanted.

El portal Deadline informó este jueves que Yulin estaba por comenzar la producción esta semana la serie de MGM+, American Classic, junto a Kevin Kline y Laura Linney.

A Yulin le sobreviven su esposa Kristen Lowman, su yerno Ted Mineo, su sobrino Martin Crane y sus ahijados Marco y Lara Greenberg. Su hija, la actriz Claire Lucido, falleció en 2021.