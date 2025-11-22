Presume amor de Harry

Meghan Markle protagoniza la nueva portada de la revista Harper's Bazaar en medio de toda la polémica en torno a su matrimonio con el príncipe Harry, su supuesto divorcio y las críticas que ha recibido por el limitado éxito que han tenido sus proyectos.

Además de aparecer en la portada principal y hacer una sesión de fotos exclusiva, Meghan dio una entrevista halagando a su esposo y diciendo que nadie la ama con "tanta intensidad" como él lo hace.

¿Qué dice Meghan sobre su matrimonio?

Meghan elogió al duque de Sussex destacando que lo que la atrajo inicialmente fue su capacidad para mostrar "esa maravilla y jovialidad infantil. Eso me atrajo muchísimo, y él sacó lo mejor de mí", afirmó. Y agregó: "Me ama con tanta intensidad, con tanta plenitud. Nadie en el mundo me quiere más que él, así que sé que siempre se asegurará de apoyarme".

¿Cuál fue la experiencia de Meghan en la Semana de la Moda?

En la entrevista, también admitió que se autoinvitó al desfile de Balenciaga, llevado a cabo en la Semana de la Moda de París a finales de octubre, al llamar directamente al director creativo, Pierpaolo Piccioli, para pedirle una invitación y así poderlo apoyar. "Me alegré mucho por él (Piccioli). Me puse en contacto con él y le dije: "Encantada de ir a apoyarte". Lo mantuvimos en secreto y fue muy divertido."