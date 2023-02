Preparan documental sobre la fotógrafa Halyna Hutchings

La continuación del proyecto, que ahora contará con Bianca Cline (Marcel the Shell With Shoes On, American Horror Story) como directora de fotografía en lugar de Halyna Hutchings, se dará en medio del enjuiciamiento de Baldwin por homicidio involuntario, múltiples demandas de ex miembros del equipo contra los productores del filme y una investigación por seguridad sistémica en el set.