Tristán y su papá Yahir han comenzado a reconciliarse

CIUDAD DE MÉXICO

"Yo estaba bien agüitado, bien triste, porque era el primer año en que no me contestaba el cel, quería felicitarlo y fue el primer día que hablé con él en mucho tiempo, no sé en un año, año y medio más o menos y me dijo, '¿Cómo estás?, ya vi que andas haciendo cosillas y todo...'. Me puse a llorar toda la llamada, le platiqué llorando y le dije, 'Papá, es que te quiero abrazar"', compartió Tristán en una entrevista en el programa "Ventaneando".

El joven aseguró que él sí quiere tener una relación cercana con su famoso padre, incluso lo considera su superhéroe, pero el hecho de que él haya tomado un camino diferente al de Yahir los ha separado.

Tristán Othon también compartió que en este momento se encuentra limpio de drogas y está completamente decidido a dejar ese mundo, por lo cual se ha vuelto más disciplinado en su día a día y tiene la firme convicción de abrirse camino en el mundo de la música, incluso está ya preparando un EP que pronto dará a conocer, y por supuesto espera algún día colaborar con su papá.

"Está cerca el momento en que nos vamos a juntar, por la música más que nada, porque yo quiero que él sea parte de mi música, mi papá sabe mucho más que yo, ¿creen que no voy a querer que sea parte de esto? obvio".

Cabe recordar que uno de los motivos por el cual la comunicación entre Yahir y Tristán se cortó, fue por la decisión de éste de incursionar como creador de contenido para adultos, pero él explicó que si lo hizo fue simplemente para sobrevivir, ya que en ese momento no tenía ni para pagar la renta.

"Mi papá es una persona muy directa, franca, noble; pero cuando se trata de mí trata de evitar esos temas. Él tiene que vivir un duelo, todos tenemos que pasar por eso, pero para que nos hubiéramos hablado, yo creo que vamos a dar un paso más adelante y lo estoy esperando con todo el gusto del mundo", expresó.

Una de las razones por las que Tistán está en una etapa de recuperación, es por la relación romántica que mantiene con su mánager, al que asegura no le va a fallar en el voto de confianza que le dio; finalmente también explicó que para sus padres el hecho de que él sea homosexual no es el problema, sino lo son las actitudes que toma.