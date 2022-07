Comparte que vivió tres abortos

Después de que la Corte Suprema estadounidense anuló Roe vs. Wade, el fallo histórico de 1973 que legalizó el aborto en toda la nación, la cantante Halsey compartió su experiencia y dijo que vivió tres abortos espontáneos pero que estos le salvaron la vida.

La intérprete de "Colors" comentó que parece una ironía que se pudiera embarazar tres veces con facilidad pero tuviera problemas para mantener el embarazo.

"En una de estas tres ocasiones sería necesario recibir "cuidados posteriores", una manera amable de decir que necesitaría un legrado, pues mi cuerpo no podría llevar el embarazo a término y estaría en riesgo de entrar en sepsis sin intervención médica", agregó la cantante.

INDEFENSA

"Durante este procedimiento, lloré. Temía por mi vida y estaba indefensa. Estaba desesperada por terminar el embarazo que amenazaba mi vida", dijo.

"Muchas personas me han preguntado si después de que tuve un hijo, tras luchar años para lograrlo, he reconsiderado mi postura en cuanto al aborto", escribió Hasley. "La respuesta es un firme no. De hecho, nunca he estado más convencida de ello".

La estrella pop dio la bienvenida a su hijo, Ender Ridley, junto con su pareja Alev Aydin en julio de 2021.

TRAUMADA

Halsey también compartió que estaba traumada por las experiencias anteriores al punto de que, durante el tercer trimestre del embarazo de Ender, reescribieron su testamento.

"Estaba preparada para lo peor", dijo Hasley. "Di instrucciones detalladas con respecto a la donación de mis órganos si muriera o si presentara muerte cerebral, lo que significa que, si mi corazón latiera, pero mi cerebro no funcionara, el estado tendría permiso de

cortar mi piel todavía tibia y tomar mis órganos para salvar otras vidas", comentó.