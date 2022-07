Apoya a fundación pro aborto

Durante su reciente tour Love and Power, la intérprete a menudo pintaba sobre el escenario durante ciertas canciones, y esas piezas ahora estarán disponibles al mejor postor.

HASTA 19 DE JULIO

Como parte de la subasta Contemporary Discoveries de Sotheby´s, los fans tienen la oportunidad de ofertar por pinturas de shows de Halsey en Alabama, Nashville, Detroit y Boston desde ahora hasta el 19 de julio. Todas las ganancias se destinarán a la Red Nacional de Fondos de Aborto.

El acceso a la interrupción del embarazo en Estados Unidos ha sido un tema muy discutido luego de la reciente revocación de Roe v. Wade, el fallo que, desde 1973, legalizaba el aborto en todo el país.

SU POSTURA

Hace algunas semanas, Halsey escribió un ensayo para Vogue en el que explicaba su postura sobre los derechos reproductivos. Dijo que, antes de dar a luz a su hijo Ender en julio de 2021, había tenido tres abortos espontáneos. Uno de ellos resultó en la necesidad de un aborto médico para evitar que sufriera sepsis.

La cantante, cuyo nombre verdadero es Ashley Nicolette Frangipane, agregó que esta experiencia reafirmó su creencia en que el acceso al aborto debe ser un derecho.

"Mucha gente me ha preguntado si, desde que tuve un hijo tras años de problemas para hacerlo, he reconsiderado mi postura. La respuesta es un rotundo no. De hecho, nunca he estado más convencida de ello. Mi aborto me salvó la vida