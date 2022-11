Hace Felipe Avello reír a costa de los famosos

Tras confirmar su actuación en el Pepsi Center WTC para el 11 de noviembre, y dos fechas más para la Casa de Oscar Burgos en sucursal Monterrey y Guadalajara, en septiembre, el chileno contó qué ha significado su presencia en el País.

"Desde que terminó la pandemia quise viajar lo más que se podía. Empecé a recorrer México y fui conociendo, presentando el show y conociendo. Fui haciendo muchas amistades.

"Estuve ya en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México y Puebla, me encanta que me abran más espacios. Siempre tuve la intención de conocer México y poco a poco me he dado el tiempo y los espacios para hacerlo", platicó el sudamericano en enlace telefónico desde Santiago de Chile.

En sus actuaciones en directo, el escritor aborda distintas situaciones personales, aderezadas con ficción, en las que expone sus relaciones familiares, románticas o profesionales, con diversas directrices.

"Estoy muy entusiasmado de volver a México, ha sido muy satisfactorio encontrarme con el público de allá. Me he hecho hartas amistades, han salido de los locales donde me he presentado, como el Beer Hall (en la Colonia Roma Norte) un local muy clásico y que lo siento como mi casa".

Felipe ha obtenido popularidad por su estilo de mofa respecto a situaciones exageradas sobre acontecimientos con su abuelo, el médico de la familia, sus ex parejas, su actual esposa y hasta con figuras famosas, como Harry Styles.

"Últimamente ha gustado mucho todo lo que cuento sobre celebridades, como Harry Styles, por ejemplo. Que puede ser o no real, pero genera mucha interacción con el público.

"Él y yo estuvimos en el mismo hotel, en el Ritz de aquí De Santiago, y me dice una persona '¡Harry está en el piso de arriba!'. Yo no sabía quién era, había cientos de jóvenes afuera del hotel y yo fantaseaba con que estaban por mí, esa burla, ese chiste, agrada mucho", contó el comediante de 48 años.

También, explicó, su estilo lo ha hecho cruzar fronteras porque lejos de usar el humor ofensivo, ha entendido que el público desea hacerlo a costa de situaciones, más que de aspectos físicos, defectos o momentos incómodos.

"Utilizo elemento del stand up comedy, pero no es sólo eso. Hay espacios biográficos, y son divertidos para el público. Las cosas reales, las que me pasan a mí, son divertidas.

"Yo estoy lleno de tatuajes, eso es real, y tengo algunos que hablan de personas que ya no están en mi vida. Y cuento que quiero deshacerme de uno o dos, y bromeo diciendo 'un nuevo tatuaje que diga 'Belinda'', y eso genera mucha risa porque lo conecto con Christian Nodal y ella".