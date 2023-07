Galilea niega haber conducido ebria

Madrid, España

Tantas críticas recibió Galilea Montijo en redes sociales por conducir "como borracha" el domingo de expulsión de La Casa de los Famosos, que la tapatía se vio obligada a explicar lo que pasó con ella en ese momento, y hasta pidió una disculpa pública.

"Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer (domingo). Les voy a contar: acabo de cumplir 50 años, y después de mis cincuenta ¿qué creen?, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca. Bueno, me están poniendo injerto de hueso ¿no?", compartió Galilea.

"Pero a mitad de programa como que se despegó, como que tengo que comprar esa cosa que pega, entonces, tenía muchísimo miedo el dar el ´bozzaso´, el Laura ´Bozzaso´, ¿te acuerdas?", dijo a su compañera Andrea Legarreta.

Galilea hizo referencia al detalle sucedido en La Casa de los Famosos de Telemundo, cuando Bozzo, mientras comía junto a sus compañeros, se le cayó un diente, momento que se hizo viral en video.

"UNA DISCULPITA"

"Que se salió volando (el diente). Yo temía que se me saliera la prótesis que traigo, entonces, una disculpita", agregó Galilea.

Con respecto a los rumores de que andaba alcoholizada, afirmó que nunca lo haría en el trabajo.

"Usted sabe que sí me gusta la agüita de jamaica (el alcohol), pero nunca, nunca en el trabajo. La verdad, me da mucho miedo, y sobre todo teniendo una responsabilidad como esa, no podría. Entonces, nada más una disculpita para todos los que pensaron, pero ¿por qué una disculpita?", expresó.

"Menos mal que Dieguito (De Erice) está ahí al lado mío, que salió al quite", indicó.





Los memes en redes no se dejaron esperar, tras "la disculpita" que dio Galilea, los usuarios tomaron las redes para decir que una cosa es la forma de hablar, y otra es la actitud o el lenguaje corporal que tuvo el domingo, y por lo cual se pensó que salió a conducir con unas copitas de más.