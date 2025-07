Eiza, entre los 50 más bellos de 2025

La actriz mexicana, Eiza González, se suma a la lista de "Los 50 Más Bellos" de People en Español 2025, consolidándose como uno de los rostros más admirados y talentosos de Hollywood.

En entrevista con la revista, Eiza, de 35 años, habló sobre su carrera y sus últimos proyectos, entre ellos su cuarta colaboración con el director Guy Ritchie, Fountain of Youth, donde comparte pantalla con Natalie Portman y John Krasinski.

"(Guy) aunque trabaja de una manera muy rápida, él tiene una manera muy profunda de trabajar, se sienta a hablar con los actores a desempacar una escena, el significado de la escena y yo soy igual", aseguró.

A lo largo de 2024 protagonizó cuatro importantes proyectos, entre ellos la película "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", la serie "La Máquina en Hulu", junto a sus compatriotas Gael García Bernal y Diego Luna, y la serie "3 Body Problem" en Netflix, producción que marcó el debut televisivo de los creadores de "Game of Thrones".

"Proyectos como ´I Care A Lot´ me permitieron mostrar nuevas facetas, pero ´3 Body Problem´ realmente cambió el rumbo de mi carrera", confesó. "Tener a un director como mentor que te selecciona una y otra vez es un privilegio".

Eiza recordó sus inicios en México, primero como niña actriz -con un fallido intento de entrar a Plaza Sésamo- y más adelante como protagonista de "Lola, Érase una Vez", a los 16 años. Esa etapa en las telenovelas la ayudó a forjar la rapidez y adaptabilidad que ahora aplica en sets de grandes producciones internacionales.