´Monstruosa´ aclamación

Con una ovación de unos 14 minutos fue como Guillermo del Toro y el elenco de su nueva película, Frankenstein, fueron recompensados al finalizar la proyección de su estreno, en el Festival de Cine de Venecia, donde el director mexicano compite por el León de Oro.

El tapatío, de 60 años, se mostró tan emocionado ante la reacción de la audiencia que casi llega a las lágrimas.