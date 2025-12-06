Diego Luna y Del Toro brillan en los Critics Choice Awards 2026

El talento mexicano brilló entre las nominaciones de los Critics Choice Awards 2026, ya que los nombres de Guillermo del Toro y Diego Luna figuran en la lista anunciada este viernes.

En estos prestigiosos premios rumbo al Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 4 de enero, el actor de “La máquina” compite en la categoría Mejor Actor de Drama por su trabajo en “Andor”, serie del universo de “Star Wars”.

En la producción, Luna interpreta a Cassian Andor, un guerrero rebelde presentado en “Rogue One”, y guía al público a un viaje a su pasado para explorar, capítulo a capítulo, sus orígenes y el camino que lo convirtió en héroe. La serie cuenta con dos temporadas.

¿Qué películas y actores destacan en los Critics Choice Awards?

Por su parte, Del Toro obtuvo 11 nominaciones gracias a su nueva versión de “Frankenstein”, protagonizada por Jacob Elordi, incluyendo una candidatura a Mejor Director, consolidándose como uno de los competidores más fuertes de la gala.

La película con más nominaciones de esta edición fue “Sinners” (Warner Bros.), el drama de horror dirigido por Ryan Coogler, que arrasó con 17 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Michael B. Jordan.

En segundo lugar se ubicó “One Battle After Another” (Warner Bros.), de Paul Thomas Anderson, con 14 candidaturas.

Detalles sobre las nominaciones de Diego Luna y Guillermo del Toro

Aquí la lista completa de nominados:

Lista de nominaciones en cine

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Warner Bros.)

Joel Edgerton – Train Dreams (Netflix)

Ethan Hawke – Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan – Sinners (Warner Bros.)

Wagner Moura – The Secret Agent (Neon)

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Chase Infiniti – One Battle After Another (Warner Bros.)

Renate Reinsve – Sentimental Value (Neon)

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)

Emma Stone – Bugonia (Focus Features)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another (Warner Bros.)

Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)

Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)

Sean Penn – One Battle After Another (Warner Bros.)

Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)

Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Neon)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – Sentimental Value (Neon)

Ariana Grande – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Neon)

Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)

Wunmi Mosaku – Sinners (Warner Bros.)

Teyana Taylor – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor actor/actriz joven

Everett Blunck – The Plague (Independent Film Company)

Miles Caton – Sinners (Warner Bros.)

Cary Christopher - Weapons (Warner Bros.)

Shannon Mahina Gorman – Rental Family (Searchlight Pictures)

Jacobi Jupe – Hamnet (Focus Features)

Nina Ye – Left-Handed Girl (Netflix)

Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)