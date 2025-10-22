Juanpa Zurita regala pan de muerto a Guillermo del Toro

El influencer mexicano Juanpa Zurita fue invitado a la premier en Nueva York de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro, y en medio de una exclusiva fiesta en La Gran Manzana, el creador de contenido se acercó al director para darle un obsequio muy peculiar que causó furor en la red.

¿Qué ocurrió?

Guillermo del Toro es conocido por su gran creatividad e ingenioso sentido del humor, además de su genuino cariño por su natal México, por este motivo se ha convertido en una figura muy querida entre sus paisanos. En ese sentido, durante el estreno, Juanpa decidió sorprender al director con pan de muerto, generando una épica reacción que quedó grabada y se volvió viral en redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Por medio de sus historias de Instagram, el creador de contenido compartió algunos detalles sobre la película y cómo fue su experiencia durante la fiesta exclusiva presentada por Tiffany & Co., donde pudo compartir una pequeña charla con Guillermo del Toro y en un clip destacó que le dio algunos consejos creativos. El momento que se viralizó en la red, fue cuando Juanpa se acercó al director para regalarle pan de muerto, postre típico de la temporada de Día de Muertos y uno de los elementos clave en las ofrendas mexicanas; "Te traje pan de muerto de la CDMX", le dijo.

"Gracias 'caaun', ¡me encanta!"... expresó del Toro con una gran sonrisa y le dio un abrazo al influencer. "Es que a quien no le encantaría que le regalaran un pan de muerto"; "Lo que todo mexicano tiene que hacer cuando ve a Guillermo del Toro"; "Te abrazó muy bonito... que envidia"; "Yo y los que amamos el pan de muerto"; "Más personas como tú", fueron algunos de los comentarios más destacados entre los cibernautas.