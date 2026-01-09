Volverá a presentar ´Cronos´ en Sundance

Guillermo del Toro volverá al Festival de Cine de Sundance para presentar una función especial de "Cronos", su ópera prima, en una versión restaurada en 4K que se realizará el 27 de enero en Park City, acompañada de una sesión de preguntas y respuestas.

El evento forma parte del programa Park City Legacy, una iniciativa que celebra películas emblemáticas que marcaron la historia del festival, justo en su última edición en Utah, antes de su traslado a Colorado. "Cronos" fue estrenada originalmente en Sundance en 1994.