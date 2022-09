Guerra sin tregua

Alfredo Adame no le da tregua a su guerra contra Laura Bozzo y otra vez habló mal de la conductora.

El presentador dijo, en entrevista para De la Rosa Tv, que coincidió con la peruana hace unos días en un avión en el que viajarían a Monterrey.

"Ella viene porque está filmando La Momia 14, ahí en unas dunas que están cerca de Monterrey. También la contrataron para una promoción de Halloween para que se suba a espantar niños en los aviones.

"Me andaba correteando la bruja esta, se enteró que andaba yo en Monclova y creo que hasta Monclova me iba a ir a buscar", compartió de manera sarcástica.

El ahora DJ provocó las risas de los camarógrafos que se encontraban entrevistándolo, pues agregó que por poco y se desmaya. "Por tantito y me da un infarto, ya tengo 64 años, ella tiene 78... Está haciendo La Momia 14 restirada y remasterizada. Le pasé al ladito en el pasillo del avión, pero la verdad no sé (si me vio)", indicó. El pleito entre los famosos surgió en 2018, cuando Adame se postuló para alcalde de Tlalpan, hecho que Bozzo calificó de repugnante.