Eduin Caz rompe pantalla en festival

Eduin Caz, de Grupo Firme, lo volvió a hacer y, con la extravagancia que lo caracteriza, demostró que no seguiría las reglas del festival colombiano en el que la banda se presentó pues, cuando su participación tenía que finalizar, lanzó una botella de licor a la pantalla que indicaba el tiempo que les sobraba para cerrar el show.

Este sábado 6 de diciembre, Caz y su grupo se encargaron de cerrar el festival colombiano "Órale Wey!", dedicado a la música regional mexicana, en el que también se presentaron otros importantes exponentes del género como Mimoso, Gabito Bellesteros y Majo Aguilar.

¿Qué ocurrió en el festival Órale Wey?

Como suele ocurrir en los conciertos de Grupo Firme, el escenario parecía toda una fiesta. Sus fans no dejaban de corear temas como "El beneficio de la duda" y "En tu perra vida", cuando faltaba poco para que el tiempo que estaba contemplado que durara su show terminara.

Fue entonces que, uno de los músicos del grupo se acercó a Eduin, tocando uno de sus brazos para que concientizara que ya faltaba poco para que cerraran el show, como indicaba la gran pantalla que se encontraba justo a sus espaldas.

Al caer en la cuenta de lo que su colega estaba tratando de explicarle, la expresión de su rostro cambio por completo y una sonrisa se apoderó de sus labios; Eduin estaba tramando algo, mientras detrás de él, sonaba como algunos de sus músicos lo alentaban con la frase "rómpela, rómpela".

Detalles del cierre del festival colombiano

El cantante, entonces, convirtió al público en uno más de sus cómplices, al tomar el micrófono para excusar la acción que estaba a punto de ejecutar:

"Espera, espera...", dijo, mientras la música se detenía.

"Perdón, ¿cómo cuánto cuesta una pantalla de estas?", cuestionó mientras la observaba con detenimiento.

"Hey, perro no, aguanta", dijo su hermano menor, Jhonny Caz, uno de los pocos que seguían guardando la compostura. Después, se acercó a una mesa que había arriba del escenario, con diferentes botellas de licor; Caz tomó la más grande de ellas y, como sugirió la forma en que la tomó del cuello, la lanzó directamente a la pantalla que cronometraba la duración del show que, inmediatamente, quedó quebrada y desestabilizada pues, en un momento, cayó al suelo.

Reacciones tras el incidente de Eduin Caz

El incidente ha generado diversas reacciones entre los asistentes y en redes sociales, donde muchos han compartido videos del momento. La actitud de Eduin Caz ha sido objeto de debate, con opiniones divididas entre quienes lo apoyan y quienes critican su comportamiento en el escenario.