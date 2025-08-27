Cancela gira en EU

Los miembros del grupo de rap Kneecap cancelaron todas las fechas de su próxima gira por Estados Unidos debido a conflictos con su agenda, derivados de su disputa legal por supuesto apoyo terrorista.

Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí explicaron, en un mensaje en sus redes sociales, que tenían malas noticias para sus fans estadounidenses, quienes esperaban verlos en otoño.

"Debido a la proximidad de nuestra próxima audiencia judicial en Londres con la primera fecha de la gira, mientras el gobierno británico continúa su caza de brujas, tendremos que cancelar las 15 fechas en Estados Unidos en octubre", escribió el trío.

"Pero una vez que ganemos el juicio, lo cual haremos, les prometemos a todos ustedes una gira aún más grande. También tenemos buenas noticias. Compartiremos algo muy especial para los fans estadounidenses la próxima semana para que podamos seguir en contacto con ustedes en octubre. Es alto secreto por ahora, pero todo se revelará la próxima semana; estén atentos".

Tras señalar que los reembolsos estarán disponibles en los respectivos puntos de venta, la banda finalizó con un mensaje contundente: "La revolución no será una repetición, hermanos. La revolución vivirá. ¡Palestina libre!".



