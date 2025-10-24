Marimar Terrón, voz del famoso pregón, graba comercial para Gran Malo

El creador de contenido mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido entre sus seguidores como Luisito Comunica, lanzó una nueva bebida de su marca de tequila Gran Malo con motivo de Halloween, a través de un comercial algo peculiar.

Para publicitar el nuevo sabor de su tequila, un tamarindo picante, el influencer decidió crear un comercial llamativo y que captara la atención del público. Para ello, utilizó la voz oficial del popular grito de "fierro viejo", conocido por resonar en las calles de la CDMX.

¿Cómo se realizó el comercial?

Para lograr su objetivo, Luisito contactó a María del Mar Terrón (Marimar), la voz del famoso pregón de: "se compran: colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan...", el cual se ha escuchado por las calles de la Ciudad de México por 20 años, formando una parte clave de la tradición e identidad nacional.

Luisito Comunica utiliza famoso pregón para publicitar Gran Malo. El creador de contenido contactó directamente a Marimar Terrón, la voz oficial del audio para grabar el comercial del nuevo sabor de su tequila. Dentro del estudio de grabación, Marimar se dispuso a crear un nuevo sonido para este peculiar sabor de tamarindo picante.

El pregón del anuncio repite: "Gran Malo, el malo, más bueno, helado, picosito, con toque de tamarindo... Gran Malo, picante, spicy, del barrio, pa'l que aguanta, tamarindo del verdadero...", mezclando el característico ritmo del grito y una creativa lírica en busca de la publicidad ideal.

¿Quién es Marimar Terrón, la voz del famoso pregón?

Este grito se volvió popular hace aproximadamente dos décadas en Nezahualcóyotl, cerca a la periferia de la capital, cuando Marimar decidió ayudar a su padre en su trabajo, un oficio que consiste en la compra y venta de electrodomésticos descompuestos y muebles en desuso. Su padre, de nombre Marco Antonio, ha revelado en diversas entrevistas que decidió grabar la voz de su hija de 10 años en un cassete, sin pensar que tiempo después formaría parte de la cultura popular del país.

Como era de esperarse, el sonido causó gran revuelo en las plataformas digitales y los usuarios no tardaron en dar su opinión al respecto. "Que grande por ir directo con ella y no usar IA para eso", "Hasta yo que no soy de México la conozco. ¡Felicitaciones señora!", "Eso Luis haciendo famosas a las personas correctas Marimar!", fueron algunos de los comentarios que más se escucharon en el nuevo anuncio.