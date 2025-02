Taylor Swift, protagonista en la victoria de los Eagles

Este domingo 9 de febrero se celebró el Super Bowl LIX en el célebre Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, un evento que despertó gran expectativa entre los aficionados del futbol americano. En esta edición del Super Bowl, dos equipos de alto rendimiento se enfrentaron en una jornada que dejó una huella imborrable. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles fueron los protagonistas de un partido que prometía ser una auténtica batalla deportiva, dado el nivel mostrado por ambos conjuntos durante la temporada.

Desde el inicio, el ambiente en el estadio fue vibrante, y el espectáculo no se limitó solo al campo de juego. En el interludio del partido, el público pudo disfrutar de una actuación estelar a cargo de los artistas Kendrick Lamar y SZA, quienes deslumbraron con éxitos como HUMBLE, Man at the Garden, All the Stars y Not Like Us. Su presencia elevó la energía en el estadio, mientras los aficionados disfrutaban de un espectáculo musical que complementaba la magnitud del evento.

En cuanto al desarrollo del partido, los Philadelphia Eagles llegaban al descanso con una ventaja significativa sobre los Kansas City Chiefs. Con un marcador de 0-24, los Eagles tomaban una ventaja considerable que generaba dudas sobre la capacidad de los Chiefs para revertir la situación en la segunda mitad. Para los seguidores del equipo liderado por Jalen Hurts, el reto era aún más grande, ya que tenían en mente la revancha que no pudieron concretar en el Super Bowl LVII, jugado hace dos años.

Mientras tanto, el evento de 2025 no solo estuvo marcado por el juego en el campo, sino también por la presencia de figuras del mundo del entretenimiento que añadieron un toque de glamour a la jornada.

Una de las personalidades que acaparó la atención en el Caesars Superdome fue la cantante Taylor Swift, quien asistió al evento en apoyo a su pareja, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Su aparición generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, con usuarios comentando cada instante en que la cantante era captada por las cámaras.

Las plataformas como X (antes Twitter) se inundaron de comentarios, imágenes y videos relacionados con la presencia de Swift, los cuales rápidamente se convirtieron en tema de conversación en línea.

La cantante, que siempre ha sido objeto de interés en cualquier contexto en el que se presenta, no solo se convirtió en el foco de atención por su vínculo con Kelce, sino también por los abucheos que recibió cuando las cámaras la enfocaron. En las redes, los internautas compartieron diversas reacciones, algunos mostrando apoyo, mientras que otros se burlaban de la situación que tuvo el equipo de su novio Travis.