Ángela Aguilar impacta en Grammys Celebration con look y canción

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, esta vez por su participación en los Grammys Celebration Of Latin Music 2025, donde mostró un look muy diferente a lo que ha mostrado hasta ahora, y además, cantó en inglés.

La cantante de 22 años, que ha estado rodeada de señalamientos tras destapar su romance con el también intérprete Christian Nodal, se presentó hace unas semanas en este escenario, pero el programa apenas fue transmitido, y los comentarios alrededor de su participación se han viralizado en redes.

¿Qué look presentó Ángela Aguilar en los Grammys 2025?

Ángela cantó "You´re No Good" en el homenaje a la cantante Linda Ronstadt, y en redes circula su participación en la que luce un entallado vestido oscuro que hace juego con su maquillaje compuesto por sombras ahumadas en tonos negros intensos que crearon un efecto smokey eye profundo y sensual que combinó con un peinado wet look mojado.

El vestuario de Ángela consistió en un vestido negro ajustado y brillante, confeccionado con lentejuelas y cristales que generaron destellos bajo las luces del escenario, en un diseño halter de cuello alto sin mangas. La prenda incluye una abertura alta en la pierna derecha que realza la silueta, terminando en flecos irregulares en la parte inferior para movimiento dinámico, y un escote que resalta el busto con transparencias sutiles, un look con elegancia rockera, alejado de sus tradicionales atuendos regionales.

Detalles sobre la actuación de Ángela Aguilar en los Grammys

La hija de Pepe Aguilar dijo que se sentía agradecida y honrada por haber participado en este evento junto a tantos artistas latinos. "Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music, que se transmitirá por CBS. Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto", se lee.

Tras concluir su gira "Libre Corazón", Ángela ha compartido en redes momentos en familia junto a sus padres, hermanos, y por supuesto junto a su marido Christian Nodal, con quien se casó por el civil en julio de 2024, y será en 2026 cuando realicen la ceremonia religiosa.

Reacciones al homenaje de Ángela Aguilar a Linda Ronstadt

La actuación de Ángela Aguilar ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han elogiado su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Su homenaje a Linda Ronstadt no solo resalta su versatilidad como artista, sino también su compromiso con la música latina.