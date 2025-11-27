Las reinas del bisturí

Después de la muerte de la influencer brasileña Bárbara Jankavski, quien tenía 27 cirugías estéticas que la convirtieron en la "Barbie humana", se le preguntó a la Inteligencia Artificial de Google, quién de las famosas mexicanas es la que ha visitado más al cirujano plástico.

¿Quién es la influencer mexicana con más cirugías?

De las celebridades, el algoritmo arrojó que Araceli Ordaz, conocida como "Gomita", es quien ha confirmado públicamente haberse sometido al mayor número de cirugías estéticas, revelando que se ha realizado alrededor de 15 procedimientos estéticos. En 2019, la influencer contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que al cumplir la mayoría de edad se sometió a sus primeras operaciones: se realizó un aumento de senos, una liposucción, una bichatoplastía y tres rinoplastias, así como a un aumento de glúteos. "Una porque (un hombre) me la desgració, la segunda me la arreglan y la tercera el cabr*n me da un madrazo y me vuelven a operar. (Me pegó) por quererme besar sin mi permiso, se hizo responsable y la pagó", comentó sobre sus arreglos en la nariz.

Asimismo, "Gomita" ahondó en que también se realizó una lipo de cara, se colocó mentón y tiene la bichectomía. También recalcó: "Me quitaron grasita en el pecho, luego me hago la bubi y me puse 310, 410 gramos por cada una. Soy 36 D".

Por su parte, Daniela Alexis, conocida como "La Bebeshita", confesó haberse sometido a ocho intervenciones quirúrgicas. "Vamos a contarlas. Llevamos transferencia de pompi, dos (veces); dos lipos, dos bubies. Bueno, una fue porque hubo una emergencia, ya saben, ¿no? Una de nariz, papada y cachete", recordó la influencer. Además, Daniela mencionó que utiliza bótox y otros procedimientos estéticos, pero los catalogó como tratamientos "normales".

¿Qué otras celebridades han revelado sus cirugías?

La celebridad de internet, Manelyk González reconoció que uno de los últimos trabajos que se ha hecho tiene que ver con su nariz, pero no es el único arreglo que se ha realizado últimamente, ya que en unas semanas se someterá a un cambio de senos. "Me hice las bubis, me hice la liposucción desde los brazos hasta las rodillas y me hice la lipo en las nalgas. A mí cuando me hicieron las nalgas me pusieron biopolímero... además tengo rinomodelación con ácido hialurónico y otros retoques faciales". Si bien no se ha proporcionado un número exacto de cirugías en una sola cifra, ella afirma que todo lo que ves es operado.

Fue a mediados de los 90 cuando Ninel Conde admitió realizarse una operación estética en los senos, aunque años después volvió a someterse a esta operación para aumentar su tamaño, pero en varias ocasiones lo desmintió; sin embargo, esa no fue ni ha sido la única, y la más reciente fue el ya mencionado cambio en el color de sus ojos. También se puso bótox, le perfilaron la mandíbula y el mentón, operación de implantes corporales: abdomen y glúteos, le redujeron las ojeras y bolsas en los ojos, le pusieron ácido hialurónico, una mentoplastia y el levantamiento de cejas.

En una entrevista de 2011, Eiza González admitió haberse sometido a una rinoplastia. Afirmó que no fue por razones médicas, sino una decisión personal para cambiar su apariencia. Lo cierto es que la actriz, quien triunfa en Hollywood, no acepta más operaciones, pero los expertos aseguran que su gran cambio físico se debe a sus rinoplastias, bichectomía, y posibles retoques con rellenos en pómulos y labios, pero la cantidad total es menor en comparación con "Gomita" o "La Bebeshita".