Es leyenda en Washington de los adoloridos

Un mensaje de aceptación que reconoce y enaltece el trabajo incansable de la comunidad latina en Estados Unidos pronunció Gloria Trevi al momento de ser homenajeada con el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025.

La cantante regiomontana de 57 años presentó su música y fue premiada en la gala que celebró el orgullo latino en el Warner Theatre de Washington D.C.

"Gracias primero a Dios y de ahí la lista es tan larga porque, para empezar, este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños, por sus familias y por ellos mismos", declaró Trevi.

Después señaló que el reconocimiento Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 toma para ella un significado más especial en este momento, tras generarse una crisis migratoria.

"Esa gente que, dondequiera que se encuentre, ama sus raíces y también el país donde levantan sus cabezas con dignidad y esfuerzo. Este reconocimiento toma más valor que nunca ahora, en un tiempo en el que se necesita más unión y amor. Este reconocimiento es para mí como un abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura", agregó.

Trevi fue reconocida por la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés).

En la ceremonia la intérprete y compositora ofreció un popurrí que reunió canciones que escribió antes de haber sido privada de su libertad y una más del momento actual que vive, así se escucharon "El Recuento de los Daños", "Con los Ojos Cerrados" y "No Querías Lastimarme".

La ceremonia de los Premios de la Herencia Hispana se transmitirá a nivel nacional en Estados Unidos por PBS y PBS.org el 26 de septiembre.

"Obviamente me siento muy agradecida, pero no siento que (este reconocimiento) sea para mí, siento que reconocen a toda la comunidad hispana, a todo el bien que hacen en cualquier lugar donde se encuentren, sea en nuestros propios países o lejos de nuestras casas porque los latinos llevamos la familia, llevamos las tradiciones, llevamos el trabajo y la frente en alto a cualquier lugar a donde vayamos", dijo Gloria a través de un video enviado por su oficina.



