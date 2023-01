Es doloroso ver resurgir acusaciones falsas.- Gloria Trevi

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí", escribió a través de un comunicado.

Gloria, de 54 años, aseguró que es muy doloroso para ella y su familia ver resurgir acusaciones "falsas" hechas hace más de 25 años, luego de que todas fueron juzgadas en varias cortes.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado", agregó.

La intérprete de "Con Los Ojos Cerrados" pidió esperar a conocer los verdaderos hechos, debido a que seguirá defendiéndose hasta obtener justicia.

"Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores, les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante", sostuvo.

El pasado 4 de enero, Rolling Stone anunció que Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan una demanda civil por cargos de abuso sexual infantil, presuntamente ocurridos en 1990.