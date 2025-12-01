Irregularidad de juez podría reabrir el caso Trevi-Andrade

Dos décadas después de que la cantante Gloria Trevi fuera exonerada, salió a la luz que el juez responsable de aquella sentencia, emitida en 2004, presuntamente no contaba con cédula profesional, un requisito indispensable para ejercer como juzgador en México.

Esta revelación despertó cuestionamientos sobre la validez del fallo y abrió la puerta a la posibilidad de que el caso sea reabierto.

¿Qué ocurrió?

La denuncia proviene de la periodista María Idalia Gómez, quien afirmó que el magistrado Javier Pineda Sola carecía de la documentación necesaria para ser juez al momento de emitir la sentencia. Todo esto adquiere relevancia dado que, en ese juicio, Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron exoneradas, mientras que Sergio Andrade recibió una condena notablemente reducida. Dicha resolución ha sido objeto de crítica desde hace años, y ahora el hallazgo de la supuesta irregularidad podría reabrir viejas heridas judiciales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Si las autoridades confirman que efectivamente el juez carecía de cédula, se abriría la posibilidad de anular la sentencia y reponer el proceso desde cero, con un tribunal imparcial. Esta situación podría tener un impacto significativo en el caso, que ha sido objeto de controversia y debate público durante años.