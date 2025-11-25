Gloria Trevi visita la Virgen de El Chorrito en Tamaulipas

La cantante Gloria Trevi estuvo de visita en Tamaulipas, donde recorrió lugares como la monumental Virgen de El Chorrito que está en construcción.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un video donde se observa que estuvo junto a su padre y su hijo Ángel Gabriel, visitando sitios como el centro religioso ubicado en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

¿Qué destacó Gloria Trevi en su visita?

Gloria Trevi expresó su emoción al ver las piezas que conforman la monumental Virgen de El Chorrito que en próximas fechas será inaugurada. "¡Viva Tamaulipas y viva Victoria! Qué hermoso eres. Visitamos una escultura preciosa de la Virgen allá por El Chorrito y comimos delicioso".

Además de compartir su emoción por estar en Tamaulipas al lado de su familia y vivir hermosos momentos junto a ellos. "No importa qué tan ocupados estemos... siempre hay que darle prioridad a vivir y a crear momentos que llenen el corazón. Uno nunca sabe cuánto tiempo nos queda para soñar y disfrutar. Les comparto un pedacito de la convivencia que tuve con mi papá, Manuel Treviño, y mi familia. Ver a abuelo y nieto crear nuevos recuerdos, convivir con mi hermana, mis sobrinas y con Lety fue tan bonito".

Además, Gloria Trevi felicitó a los trabajadores por la labor que están haciendo al montar estas enormes piezas que conforman la escultura religiosa. Su visita no solo fue un momento de disfrute familiar, sino también un reconocimiento al esfuerzo de quienes están contribuyendo a la creación de este importante símbolo religioso en la región.