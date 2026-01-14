Muere Gloria Rocha, voz de personajes icónicos del doblaje

Este miércoles se dio a conocer la muerte de la actriz Gloria Rocha, conocida como "La Madrina", quien dio voz a Miss Piggy y a Olivia de "Popeye".

Por medio de la plataforma X, el actor de doblaje Carlos Olízar dio a conocer el fallecimiento de actriz, compartiendo una dedicatoria.

"Se nos fue la querida Gloria Rocha "La Madrina" quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy", expresó el actor.

¿Qué impacto tuvo Gloria Rocha en el doblaje?

Gloria Rocha, conocida como "La Madrina", dejó una huella imborrable en el mundo del doblaje en México. Su trabajo no solo se limitó a personajes icónicos, sino que también fue una figura clave en la formación de nuevos talentos en la industria.

Detalles sobre el legado de Gloria Rocha en el cine

A lo largo de su carrera, Gloria Rocha se destacó por su versatilidad y talento, prestando su voz a personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular. Su legado perdurará en la memoria de quienes crecieron con sus personajes.

Reacciones tras la muerte de Gloria Rocha

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde colegas y fans han expresado su tristeza y admiración por su trabajo. La comunidad del doblaje lamenta la pérdida de una de sus figuras más queridas.