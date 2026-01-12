´Hamnet´ se corona

La temporada de premios entró en uno de sus momentos clave con la entrega de los Globos de Oro 2026, una ceremonia que vuelve a marcar el pulso de la industria cinematográfica y televisiva al reconocer a lo más destacado del último año.

La lista de ganadores de esta premiación comienza a perfilar las narrativas que dominarán rumbo al Oscar.

Timothée Chalamet se lleva el premio a Mejor Actor Comedia/Musical, por Marty. Supremo

Agente Secreto se corona como Mejor Película Extranjera.

Los premios Globo de Oro en su edición 83 se entregan se realizaron anoche en una ceremonia en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California. Donde la animadora a la comediante Nikki Glaser y la película con más premios fue "One Battle After Another", protagonizada por Leonardo DiCaprio, se lleva galardones a Mejor Director, Mejor Actriz de Drama, Mejor Actor de Reparto, Mejor Banda Sonora y Mejor Guión.

Pero la sorpresa, "Hamnet" se lleva el máximo galardona al ganar como mejor película en los Globos de Oro.

Los ganadores de los Premios Globo de Oro 2026 entregados ayer domingo, incluyeron a "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), "Hamnet", "The Pitt" y "The Studio".

Chris Appelhans, Maggie Kang, y Michelle Wong reciben galardona a Mejor Película de Animación por "Kpop Demon Hunters". Paul Thomas Anderson, gana a Mejor Dierctos por Una batalla tras otra.

Lucen prendedores contra ICE en Alfombra Roja

Beverly Hills, California.- Algunas celebridades lucieron prendedores contra el ICE en los Globos de Oro ayer en homenaje a Renee Good, quien fue asesinada a tiros en su automóvil por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas esta semana en Minneapolis.

Los pines en blanco y negro mostraban lemas como "BE GOOD" (sean buenos) e "ICE OUT" (fuera ICE), introduciendo un ángulo político en la premiación después de la ceremonia relativamente apolítica del año pasado.

En la alfombra roja de los Globos de Oro Mark Ruffalo.

Wanda Sykes también portó el prendedor.

Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Natasha Lyonne llevaron los broches en la alfombra roja, y se esperaba que otras celebridades también los mostraran.

La idea para los prendedores "ICE OUT" comenzó con un intercambio de mensajes de texto a altas horas de la noche a principios de esta semana entre Stamp y Jess Morales Rocketto, la directora ejecutiva de un grupo de defensa latino llamado Maremoto.

Los organizadores se comprometieron a continuar la campaña durante toda la temporada de premios para asegurar que el público conozca los nombres de Good y otras personas que han muerto a manos de los agentes del ICE en tiroteos.