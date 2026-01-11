Celebridades deslumbran y decepcionan en los Globos de Oro 2026

Los premios Globos de Oro reconocen lo mejor del cine y la televisión y su la alfombra roja se convierte en un escenario donde las celebridades prueban límites, apuestan por nuevas narrativas de estilo o, en algunos casos, se quedan a medio camino.

¿Qué celebridades decepcionaron en la alfombra roja?

La edición 2026 de los Globos de Oro reúne nuevamente a las figuras más influyentes de Hollywood en una noche donde la moda no es solo complemento, sino parte del espectáculo. Diseñadores de alta costura, casas de moda consolidadas y estilistas de renombre buscan crear momentos memorables... aunque no todos lo logran y este año algunas celebridades no cumplieron con las expectativas, ya sea por su elección de diseño, proporciones, styling o falta de conexión con la ocasión. No se trata de señalar por señalar, sino de entender por qué ciertos looks fallan en uno de los escenarios más exigentes de la moda internacional.

Jennifer Lawrence en Givenchy (Sara Burton)

La actriz Jennifer Lawrence suele ser sinónimo de aciertos, pero esta vez Givenchy, bajo el diseño de Sara Burton, no juega a su favor. La transparencia con bordados florales carece de la sofisticación que exige la ceremonia: el efecto visual se siente más cercano a lo romántico-desestructurado que a la elegancia clásica que domina.

Jennifer Lopez vistió un diseño de Jean Louis Scherrer que plantea una silueta ceñida que se transforma en una cola voluminosa, sin que la transición se sienta fluida. La falta de claridad en la estructura rompe el equilibrio visual y deja al look en un punto indefinido, algo inusual para alguien que normalmente controla cada detalle de alfombra roja.

Detalles sobre los looks que no cumplieron expectativas

Aimee Lou Woo en Vivienne Westwood

Que sea Vivienne Westwood no garantiza éxito automático. La actriz Aimee Lou Wood -brillante en The White Lotus- no logra sostener el dramatismo del diseño. El corset y la falda voluminosa, sellos claros de la casa, se sienten desbalanceados en proporción y actitud, dando como resultado un look pesado que no termina de favorecerla.

Justine Lupe en Armani

El vestido de Armani apuesta por una silueta etérea y delicada, pero el problema principal está en el tono del color, que no dialoga con el tono de piel de Justine Lupe y termina apagando el look en lugar de iluminarlo. En una alfombra donde la luz y el contraste lo son todo, este tipo de gamas nude requieren una ejecución impecable para no verse planas.

Análisis de la moda en los Globos de Oro 2026

Parker Posey en Sabyasachi

Parker Posey, ícono y pieza clave de The White Lotus, merecía un momento más fuerte. El diseño de Sabyasachi apuesta por el dramatismo maximalista, pero el exceso de volumen, textura y color termina por robarle protagonismo a quien lo lleva. El vestido domina a Parker, cuando debería ser al revés.