Lucen lo mejor de la moda

Los Globos de Oro 2026, en su edición 83, premian a lo mejor del cine y la televisión durante 2025. La ceremonia ya comenzó en Beverly Hills, California, en donde las celebridades de Hollywood lucieron sus mejores gala marcando la tendencia y robando miradas, en el evento que se conocen a los ganadores que se apuntalan en la carrera rumbo al Oscar.

¿Qué celebridades asistieron a los Globos de Oro 2026?

Hollywood es donde se establecen las tendencias de la moda y así fue. Y con los Oscar a solo dos meses de distancia, esta alfombra roja marcará la pauta para lo que resta de la temporada de premios.