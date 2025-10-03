Llega con ´Icónica Tour´

La cantante Yuri produce "Icónica tour", que llega mañana sábado 4 de octubre al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, donde en punto de las 20:00 horas deleitará a todos los fanáticos de ambos lados de la frontera.

La jarocha produjo este "Icónica tour" para recordar todas sus épocas musicales, junto a sus fanáticos, esta nueva gira esta avanzando con éxito en Estados Unidos, es un espectáculo sin precedentes que promete transportar al público por un viaje nostálgico y electrizante a través de su trayectoria musical.





EXPERIENCIA VISUAL Y SONORA

Con una carrera que abarca décadas, Yuri se reinventa al revivir sus versiones de los 80, 90 y 2000, creando una experiencia visual y sonora única para todos sus seguidores.

La gira "Icónica" es mucho más que un gran concierto; es una experiencia sensorial y emocional que permitirá al público reencontrarse con las distintas facetas de Yuri a lo largo de su carrera.

El espectáculo está diseñado para que el público sienta un Déjà vu al revivir los momentos más emblemáticos de su trayectoria musical, con icónicos vestuarios, looks y memorables coreografías que la han consagrado como una de las artistas más queridas y reconocidas de habla hispana.

El repertorio de la gira incluye clásicos de las décadas de los 80, 90 y 2000, como "Hombres al borde", "Yo te pido amor", "Es ella más que yo", "Detrás de mi Ventana", "Todo mi corazón", "El Apagón", "Ya No Vives en Mí" y otros éxitos recientes.

La gira "Icónica" acaba de comenzará el 26 de septiembre en el YouTube Theater de Los Ángeles, California y se presentará en el Arena Theatre de Houston, Texas, el 3 de octubre, y en el Payne Arena de Hidalgo, Texas, el 4 de octubre. Posteriormente, la gira continuará el 17 de octubre en el Rosemont Theatre de Chicago, Illinois, y el 18 de octubre en el Texas CU Trust Theatre de Dallas, Texas.