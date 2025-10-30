Ángela Aguilar lanza oferta ante las críticas; ofrece su canto

Ángela Aguilar promociona su gira Libre corazón tour, en medio de las críticas y de la cancelación de algunos conciertos en Estados Unidos. La cantante de 22 años se sinceró sobre cómo se siente en este momento de su vida después de no dejar de recibir críticas en redes durante poco más de un año.

¿Cuál es el contexto de las críticas?

¿La razón? Su relación con Christian Nodal y las declaraciones que ha dado al respecto desde que se hizo público el romance en la revista HOLA, donde aclaró que no se trataba de una historia nueva, sino de algo que en su momento no se dio como querían. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", reveló.

Ángela Aguilar ofrece su canto. Con un breve pero emotivo mensaje, la hija de Pepe Aguilar reflexiona sobre el momento que vive frente al público. La cantante inició su andar artístico desde que era una niña y aparecía junto a su padre y su hermano Leonardo. Ángela se convirtió en una promesa de la música regional mexicana, sin embargo, a partir de que se destapó el romance con Nodal en 2024, ha sido la cantante quien ha recibido más ataques en redes sociales.

¿Cómo ha afectado el ciberbullying a Ángela Aguilar?

Por lo que la artista, quien ahora promociona su disco Nadie se va como llegó, revela que los escenarios y el estar frente a la gente se convirtió en un campo de batalla, cuando antes era su lugar seguro. "Entre más tiempo pasaba más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción", expresa.

En la parte final de dicho mensaje, la cantante ofrece su voz para aquellos que no les gusta su forma de ser. "Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy".

Ángela Aguilar ha dicho en diversas entrevistas que evita ver las redes sociales para cuidar su salud mental, y que ha recurrido a ayuda psicológica para sobrellevar el ciberbullying que ha condenado su padre Pepe Aguilar y recientemente su tía Guadalupe Pineda, quien halagó el talento de su sobrina.