Se defiende

La cantante Ángela Aguilar regresó a los escenarios de Estados Unidos con su gira "Libre Corazón". Este pasado fin de semana, la cantante arrancó, en Texas, una serie de conciertos para promocionar su más reciente disco: "Nadie se va como llegó".

Sin embargo, y como ya ha sucedido en varias ocasiones, la polémica acompañó a la cantante. Primero por la cancelación de varias de las fechas que integraban el tour, por presunta baja venta de boletos y después por las similitudes, según algunos usuarios, que tiene el show con "Latinaje", la reciente gira de Cazzu.

ASIENTOS VACÍOS

Las críticas cobraron más fuerza luego de que los videos de sus primeras presentaciones comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes, se pueden ver varios asientos vacíos y algunos de los asistentes más pendientes de su teléfono que del concierto.; sin embargo, la hija de Pepe Aguilar no se quedó callada.

La intérprete de "Qué agonía" publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que fue tomado como una respuesta directa a sus detractores, pues aclaró que mientras tenga público que la escuche, ella seguirá adelante:

"Me siento profundamente agradecida, bendecida y emocionada por lo que viene. Que nunca apaguen su voz, ni su corazón. Porque mientras haya quien cante conmigo, ´Libre Corazón´ seguirá latiendo", escribió.

Junto a este breve texto, la menor de las Aguilar también compartió un video del detrás de cámaras de sus conciertos, esto para agradecer a sus fans y poner fin a los rumores de fracaso.

LE PIDEN QUE DEJE LOS ESCENARIOS

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer; y es que, las palabras de Ángela causaron todo tipo de respuestas, desde quienes le expresaron su completo apoyo, hasta otros que le pidieron dejar los escenarios:

"¿Cómo alguien que no escribe sus canciones y canta puro cover puede hacer giras?", "Gracias por tan hermoso concierto", "No estás sola", "Lo único que queremos es que te retires de los escenarios", "Sin gente", "Te mereces lo mejor Angela. Muchas felicidades por tu talento", "Pobre muchacha, ni estilo tiene", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La gira de Ángela Aguilar continuará en varias ciudades estadounidenses como Tucson, El Paso, San José, Hollywood, Bakersfield y Las Vegas, donde cerrará este próximo 13 de diciembre.