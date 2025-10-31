Se despedirá de México

Megadeth le dirá adiós a su público mexicano en tres conciertos que anunció para 2026, los cuales forman parte de su gira de despedida "This was our life tour", así lo dio a conocer la agrupación de trash metal, la cual después de 40 años de trayectoria dejará el eco de su voz y sus guitarras en las tres arenas más representativas del país.

Megadeth se presentará en la Arena Monterrey el 8 de mayo de 2026, en la Arena CDMX el 10 de mayo y en la Arena Guadalajara el 13, en todos los recintos el show comenzará a las 21:00 horas.