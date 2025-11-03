Conquista con su voz

Conquista con su vozNapoleón, una leyenda viva de la música romántica se presentó con éxito en Hidalgo, Texas
El escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas se engalanó la noche del sábado 1 de noviembre con la presencia de José María Napoleón, quien llegó a esta frontera con su gira de despedida.
Fue en punto de las 20:30 horas que inicio esta velada única e irrepetible, pues pasaron por el escenario cinco décadas de éxitos, este cantante de 76 años demostró, que su talento sigue intacto y que su música llegó para quedarse.
BIEN ACOMPAÑADO
El cantante se hizo acompañar por seis músicos en vivo y dos coros, no hizo falta nada más, pues sus interpretaciones desbordaron el escenario y ofreció una extraordinaria velada musical con los temas que han enmarcado su destacada trayectoria musical entre ellas "Hombre" con la que representó a México en el Festival OTI en 1977 y "El grillo" con la que comenzó su carrera.
El público gozó de temas como: "Leña verde", "Corazón bandido" y "Amor de habitación", en cada interpretación dejo de manifiesto su poderosa voz que desde hace 54 años sigue siendo extraodrinaria.
Acompañado de músicos en vivo y coros, Napoleón embelesa al público de Reynosa y el Valle de Texas.
AGRADECIDO
A su llegada al escenario de inmediato agradeció a todos su presencia y dijo "Siempre habrá manera de recordarlos, mientras dure mi vida", frase que provocó una emotiva ovación de sus seguidores.
Luego llegaron temas inolvidables como: "De vez en vez", "Celos", "30 años" y "Después de tanto", también recordó temas que le dio a José José, como "Lo que no fue no será" y "Mientras Llueve".
Fueron solo grandes éxitos los que se escucharon por más de 100 minutos de concierto; el público lo acompaño en todo momento cantado al unísono, melodías como: "Ella se llamaba Martha", "Pajarillo" y "Hombre"; También recordó a quien dijo fue el primer amor de su vida, su amada madre, a quien le escribió "Sin Tu Amor" y la saco unas lágrimas sobre el escenario al recordar a quien le dio la vida.
EL CIERRE
Pero ya en la recta final faltaban muchos temas, que eres imposible en hora y media recorrer 54 años de carrera y éxitos, pero no los dejos sin escuchar "Eres" y tras despedirse, la gente con una gran ovación y al grito de ¡otra, otra! , lo convenció para cerrar con su gran éxito "Vive", que emocionó a todos los presentes que la cantaron a todo pulmón.
BROMISTA
Un gesto único, fue cuando Napoleón dijo con toda seriedad que les iba a recitar un poema y fue el de "El Moco" con el que arrancó las carcajadas de los asistentes.