Conquista con su voz

El escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas se engalanó la noche del sábado 1 de noviembre con la presencia de José María Napoleón, quien llegó a esta frontera con su gira de despedida.

Fue en punto de las 20:30 horas que inicio esta velada única e irrepetible, pues pasaron por el escenario cinco décadas de éxitos, este cantante de 76 años demostró, que su talento sigue intacto y que su música llegó para quedarse.





BIEN ACOMPAÑADO

El cantante se hizo acompañar por seis músicos en vivo y dos coros, no hizo falta nada más, pues sus interpretaciones desbordaron el escenario y ofreció una extraordinaria velada musical con los temas que han enmarcado su destacada trayectoria musical entre ellas "Hombre" con la que representó a México en el Festival OTI en 1977 y "El grillo" con la que comenzó su carrera.

El público gozó de temas como: "Leña verde", "Corazón bandido" y "Amor de habitación", en cada interpretación dejo de manifiesto su poderosa voz que desde hace 54 años sigue siendo extraodrinaria.

Acompañado de músicos en vivo y coros, Napoleón embelesa al público de Reynosa y el Valle de Texas.





AGRADECIDO

A su llegada al escenario de inmediato agradeció a todos su presencia y dijo "Siempre habrá manera de recordarlos, mientras dure mi vida", frase que provocó una emotiva ovación de sus seguidores.

Luego llegaron temas inolvidables como: "De vez en vez", "Celos", "30 años" y "Después de tanto", también recordó temas que le dio a José José, como "Lo que no fue no será" y "Mientras Llueve".

Fueron solo grandes éxitos los que se escucharon por más de 100 minutos de concierto; el público lo acompaño en todo momento cantado al unísono, melodías como: "Ella se llamaba Martha", "Pajarillo" y "Hombre"; También recordó a quien dijo fue el primer amor de su vida, su amada madre, a quien le escribió "Sin Tu Amor" y la saco unas lágrimas sobre el escenario al recordar a quien le dio la vida.





EL CIERRE

Pero ya en la recta final faltaban muchos temas, que eres imposible en hora y media recorrer 54 años de carrera y éxitos, pero no los dejos sin escuchar "Eres" y tras despedirse, la gente con una gran ovación y al grito de ¡otra, otra! , lo convenció para cerrar con su gran éxito "Vive", que emocionó a todos los presentes que la cantaron a todo pulmón.

BROMISTA

Un gesto único, fue cuando Napoleón dijo con toda seriedad que les iba a recitar un poema y fue el de "El Moco" con el que arrancó las carcajadas de los asistentes.