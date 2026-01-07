Reconoce su gran error

Ginny Hoffman habló de su situación familiar y el giro que dio su vida, cuando su hija Alexa le confesó el abuso que vivió desde su infancia, por parte de su padre, el actor Héctor Parra y, si bien, la actriz afirma que "todo pasa por algo", también reconoce que se equivocó al dar a conocer el tema mediáticamente en una revista de farándula.

La actriz estuvo como invitada en el canal de YouTube de su hermano, Ryan Hoffman, mejor conocido como "Rayito"; ahí, abordó el tema relacionado al proceso legal en contra de su expareja y padre de su unigénita, quien, en la actualidad, se encuentra privado de su libertad por ser declarado culpable de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.





SE CONFIESA

En "Rayos X Podcast", Ginny reconoció que, en medio de la crisis familiar que atravesó, cometió un error, el dejar que la situación se mediatizara.

"Cometimos un error fatal, fatal... y que hoy sí lo digo, lo cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista", indicó.

Antes de que Alexa hablara con "TVNotas" sobre lo que vivió, meses antes, durante una rueda de prensa en la que Ginny participó, recuerda que fue cuestionada acerca de si era cierto que su hija no podía ver a Parra, como él aseveraba, porque ella no lo permitía.

La declaración de la actriz fue lo que desató la incógnita del público.

"Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo".

Eso, rememora, fue lo que provocó que Parra, acompañado de su otra hija, Daniela, salieran a hablar en televisión, exhortándolas a ellas a que explicaran, sin ambigüedades, acerca de a qué se referían, pues sus declaraciones habían detonado múltiples conjeturas que dañaban su imagen.





SIN REMUNERACIÓN

Ginny recuerda que, en principio, Alexa no quería que su padre supiera que lo había denunciado, hasta que tomó la decisión de hablar y, como no quería exponerse, optó por recurrir a una publicación escrita, aunque su madre niega que hayan recibido algún tipo de remuneración por la exclusiva.

"Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice ´se acabó´ porque él dice en esas entrevistas ´que salga Alexa y explique todo lo que le hice´, entonces ella reventó en ese momento y dijo ´ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo, ¿eso es lo que quiere?, es lo que voy a hacer, porque él no se imagina que voy a hablar por todas las amenazas que me hizo, por todos los chantajes y por toda la manipulación que me hizo, él jura que no voy a hablar", detalló.

"¿Venderla?, eso jamás, ya retamos a unas personas que salieron a decir que ya vieron la factura de lo que me pagaron, gente falsa... jamás recibimos un centavo de esa revista, ni se nos ofreció ni lo pedimos, jamás; Alexa decidió hablar en un medio escrito porque ella no lo quería hacer ante cámaras".





LA MEDIA HERMANA

A su vez, la actriz de "Chiquilladas" reprueba la postura que Daniela, la media hermana de Alexa, ha tomado durante el proceso, ya que considera que, el apoyo incondicional que ha brindado a su padre supone el apoyo a una persona que cometió un delito.

"Hoy sé, por mucha gente, que (Héctor Parra) tiene muy manejada a su otra hija, entonces, todo lo que él dice, es lo que su otra hija tiene que salir a decir, todo lo que él quisiera salir a decir a los medios, se lo dice a su hija para que ella lo diga, (Daniela) sabe muchas cosas también, muchas cosas que hizo el papá y eso me duele, como mujer, lo que más me duele es que una hermana no haya apoyado a su otra hermana y, si no la querías apoyar, no la apoyes, pero no le eches esa tierra o ese veneno porque el papá quiere, es una mujer -ya no es ninguna niña- que le dio la espalda a su hermana, sabiendo que su hermana dice la verdad, qué triste apoyar y levantar a que defiende a un abusador, estás cubriendo a un pederasta, perdón, pero las cosas como son", argumentó.

CULPA CONSTANTE

Por otra parte, también dijo experimentar una culpa constante por lo que su hija atravesó pues, si bien, dijo no haber estado al tanto de lo que sucedía, sino hasta que la propia Alexa decidió hablar con ella, años después, no deja de pedirle disculpas a la joven.