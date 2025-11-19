Gerardo Ortiz es sentenciado a tres años de libertad supervisada

Gerardo Ortiz se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos; y es que, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, el cantante no pisará la cárcel.

La tarde de este miércoles, Ortiz acudió a la corte federal de California para cerrar formalmente el proceso que, desde 2024, permanecía abierto en su contra, luego de ser señalado por las autoridades estadounidenses de hacer transacciones con una empresa ligada al crimen organizado.

¿Qué ocurrió?

En la audiencia final, la jueza Maame Ewusi Frimpong impuso al cantante una sentencia de tres años bajo libertad supervisada, decisión respaldada por un acuerdo entre la defensa y la fiscalía que reconoció su colaboración con el FBI.

Recordemos que, en marzo de este año, el intérprete de "Dámaso" admitió haberse presentado en varios conciertos realizados por la empresa Gallística Diamante, la cual era liderada por Jesús Pérez Alvear, quien fue señalado como un blanqueador de fondo del narcotráfico.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ortiz, además, accedió a cooperar con el buró federal en el caso contra su exmánager, Ángel del Villar, acusado de 11 cargos diferentes, incluyendo la violación de la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios ilícitos.

Como parte de su sentencia, el artista deberá pagar una multa de 1.5 millones de dólares (más de 27 millones de pesos).