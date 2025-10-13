Revela más sobre Ocean´s 14

George Clooney volvería a interpretar a Danny Ocean para Ocean´s 14, la cuarta película de la franquicia que inició en 2001.

Recientemente, el actor reveló que la filmación podría comenzar el próximo año con Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon y Don Cheadle.

Hace unos días, Clooney concedió entrevista a E! News y en ese marco se le preguntó por la continuación de la saga, a lo que respondió positivamente.

"El presupuesto fue aprobado por Warner Bros. Probablemente comencemos a rodar en nueve o 10 meses", añadió.