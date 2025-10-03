Recibe título de Caballero del Imperio Británico

Recibe título de Caballero del Imperio BritánicoEl actor Gary Oldman fue honrado con el título de Caballero del Imperio Británico, en reconocimiento a sus servicios al drama tras una carrera de 45 años
La distinción le fue otorgada por el Príncipe William, durante los Honores del Cumpleaños del Rey Charles III, en una ceremonia que Oldman describió como “única e incomparable”, según el medio New York Post.
“Me siento muy honrado, muy agradecido y halagado, creo que en igual medida. No se compara con nada más. Es un evento único, eso es lo que es”, dijo el histrión. “Pensé que el Óscar era algo muy importante. Sin faltarle el respeto a la Academia, pero palidece en comparación con esto. Ha sido simplemente maravilloso”.
