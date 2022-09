Se lleva máximo galardón

"Realmente estoy muy agradecido con la audiencia de Toronto, no tengo cómo expresar lo memorable que fue el pasado fin de semana, mi primera vez en Toronto y ha sido una experiencia fenomenal", expresó el director de E.T. y La Lista de Schindler en un mensaje.

OTROS GANADORES

Como primer y segundo finalista, en los galardones elegidos por la audiencia, quedaron Women Talking, de Sarah Polley, y Glass Onion: A Knives Out Mystery, de Ryan Johnson.

Este reconocimiento es considerado una catapulta única para la próxima temporada de premiaciones, ya que anteriores distinciones han ido a dar con muchas nominaciones a los BAFTA, Globos de Oro y Oscar, como ´El Discurso del Rey´, ´Belfast´, ´Nomadland´, ´La La Land´, ´Jo Jo Rabbit´, ´Hotel Rwanda´ y ´12 Años de Esclavitud´.

"Nos complace el reconocimiento de la audiencia, y sobre todo, la exposición que han obtenido grandes filmes", expresó Cameron Bailey, director artístico del TIFF.

En la categoría de Midnight Madnees, que también reconoce premios de parte de la audiencia, los elegidos fueron ´Weird: The Al Yankovic Story´, de Eric Appel, como ganador, y ´Peal´, de Ti West, y ´The Blackening´, de Tim Story, como primero y segundo finalista.

Y en el rubro de documental se coronó ´Black Ice´, de Hubert Davis, mientras que el primer y segundo finalista recayó en ´Maya and the Wave´, de Stephanie Johnes, y ´752 Is Not a Number´, de Babak Payami.