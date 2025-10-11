Galilea Montijo desmiente rumores

Galilea Montijo desmintió los rumores sobre una supuesta discusión que habría tenido con Wendy Guevara en el GaliFest, la fiesta que ella misma ofrece cada año en honor a los habitantes de "La casa de los famosos".

"Wendy no se puso mala copa, todo mundo andábamos felices. Uno va a las fiestas a bailar, a decir salud, a cantar, a pasarla bien. Wendy y yo jamás podríamos pelearnos", aclaró la conductora en el programa "Hoy" que se transmitió este jueves.

Eso no fue todo, la presentadora también reveló la verdad detrás del video viral que desató los rumores de supuesta pelea entre las famosas. "Me estaba contando... —aparte mis caras— no tiene la culpa de tener cabezota mi Wendy. Se hizo un chisme de tres segundos de algo que ella me estaba contando", dijo la tapatía para desmentir dicha pelea.

Shanik Berman, quien se encontraba en el programa, cuestionó a Galilea Montijo sobre quién habría difundido los rumores y ella respondió: "Gente como tú, Shanik, que no tiene nada que hacer", explicó.

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la influencer, también conocida como "La Perdida", desmintió la supuesta pelea con Montijo en la sección de comentarios de varias publicaciones en redes al respecto.

"Ay, no mms. Nada que ver tu chisme" y "¿Ora qué pelea?", fueron sus respuestas.

Nicola Porcella, quien también asistió al GaliFest, respaldó a su querida amiga: "Ay, no pasó nada, están hablando. Hay música y fiesta, obvio, hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas".

Por otra parte, para desviar el chisme, los conductores de "Hoy" revelaron que Kunno no se presentó a los ensayos de "Las estrellas bailan en Hoy".

"Noticia de último minuto: Kunno, que apenas lo destapamos, pues ya no llegó al segundo ensayo", comentó Martha Figueroa.

Tras lo sucedido, el influencer ofreció una disculpa y se comprometió a no consumir bebidas alcohólicas durante la duración del reality. Y es que, aparentemente, no se presentó porque se quedó hasta altas horas en el GaliFest.

Galilea también lo defendió: "Fue mi culpa, perdón. Es que el domingo era imposible hacerlo, porque todos estaban cansados".



