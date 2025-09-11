¿Quiénes son los nominados de "La casa de los famosos México"?

A pesar de que los habitantes del desaparecido Cuarto Noche no han entendido que el juego individual ya comenzó, buscaron replicar la estrategia kamikaze que José Luis Rodríguez "El Guana" propuso la semana pasada, pero aunque no salió perfecta debido a una sorpresa que "La Jefa" le dio, la placa de nominación quedó de la siguiente manera: Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Dalilah Polanco.

La gala de nominación comenzó con Galilea Montijo explicando en el foro lo que sucedería esa noche. La conductora reveló que esta vez se usarían unos huevitos de la suerte, los cuales tendrían la función de mover todas las nominaciones hasta el último momento, ya que en su interior tenían indicaciones que podrían echar por tierra toda estrategia.

Después Galilea se enlazó con los habitantes de la casa para explicarles la dinámica de nominación, algo que comenzó a inquietar a los participantes. La primera en entrar al confesionario fue Elaine, quien se desconcentró cuando "La Jefa" le informó que los puntos serían como la semana pasada, 3, 2 y 1; entonces dio su nominación así tres a Shiky, dos a Dalilah y uno a Abelito, pero todavía faltaba la indicación del huevo que fue, que su nominación no tendría variante.

El líder de la semana, Guana, entró al confesionario y voto así: tres a Elaine, dos a Aarón y uno a Abelito, como una forma de igualar las condiciones entre los equipos, pero la suerte le tenía la siguiente indicación, que él debía elegir el huevito del siguiente habitante que entrara a nominar. Y el siguiente fue Abelito.

Cuando el zacatecano fue llamado al confesionario e iba a tomar su huevito, Guana lo detuvo y le dio uno que él le eligió, causándole un poco de molestia pero lo tuvo que tomar. Su votación fue la siguiente, tres puntos a Aldo, dos a Alexis y uno a Shiky, y explicó que era por estrategia a la cual llamaron esta vez lapidación. La indicación que le dieron a Abelito fue que permaneciera en el confesionario y presenciara la siguiente nominación.

Fue así que Abelito presenció la nominación de Dalilah, quien repartió sus puntos así, tres a Aldo, dos puntos a Aarón y uno a Alexis, explicando que lo hace por desesperación y ya no sabe qué hacer, entonces recibió una nueva indicación a través del huevito, su nominación de tres puntos fue anulado.

Alexis voto de la siguiente manera, tres puntos a Dalilah, dos a Shikyy uno a Aldo, porque aseguró que ya no hay mucho de donde nominar, pero el huevito cambió esta elección, porque además de anular su votación, esos puntos fueron descontados a quienes nominó, algo que al actor no le gustó.

Aarón repartió sus seis puntos así, tres a Dalilah, dos a Alexis y uno a Aldo, explicó que a ella fue por ser del otro cuarto, cuando ya no hay Cuarto Día, y a los demás por estrategia, pero la indicación que recibió fue la siguiente, debía regresar a la sala y darle un punto a otro compañero, su elegido fue Shiky.

En el caso de Mar dio tres puntos a Aldo, dos a Shiky y uno a Elaine, porque era una estrategia, pero en el huevito tuvo el siguiente mensaje, que se le descontaría tres puntos de los que le habían dado. Aldo entró con mucha energía al confesionario para dar tres puntos a Dalilah, dos a Shiky y uno a Elaine, pero la nueva indicación que recibió es que debería darle una segunda oportunidad de nominar a alguno de sus compañeros, pero debía hacerlo contra otros tres habitantes.

El turno de Shiky llegó y con el huevo en mano nominó de la siguiente manera, tres puntos a Alexis, dos a Aldo y uno a Aarón, pero cuando leyó el mensaje que tenía le anularon las nominaciones que había hecho y debía hacerlo de nuevo, entonces dio tres a Abelito, dos a Elaine y uno a Mar. Alexis volvió al confesionario, ahí le informaron que gracias al huevito que tenía Aldo tuvo la oportunidad de votar de nuevo, y votó así, tres a Elaine, dos a Aarón y uno a Mar.

Entonces la placa quedó de la siguiente manera Elaine (10), Shiky (7),Aarón (6), Aldo (6), Abelito (5), Alexis (5) y Dalilah (5). Galilea se conectó con la casa para darles a conocer la nominación, cuyo resultado no sorprendió a nadie y cuando la anfitriona de la gala se despidió, todos comenzaron a hablar de cómo fueron las nominaciones yen qué habían fallado, sin que entendieran bien a bien lo que había pasado.

-----Una cena complicada

Después de la gala de nominación Shiky, Abelito, Elaine, Dalilah, Aldo y Alexis fueron llamados a la cena de nominados, una reunión que ha sido hasta el momento la más ríspida y hostil desde que comenzó este reality, debido que los exintegrantes del Cuarto Noche no terminan de entender que esto ya no se trata de equipos, comenzando con Alexis Ayala.

Las cosas se comenzaron a poner difíciles cuando "La Jefa" les pidió que mencionaran porqué alguien no se merecía llegar a la final, pero esta dinámica se fue yendo por las cosas que les molestaba uno de otro, y Alexis comenzó diciendo que ellos seguían siendo una manada y el objetivo era deshacerse de los tres miembros que quedaba del Cuarto Día, Shiky contraatacó señalando que espacios como el Cuarto Eclipse era un espacio neutro, por lo que era muy molesto cada que ellos comenzaban a aullar, y Alexis mencionó que ellos no lo hacían con afán de burlarse, como los del Cuarto Día sí lo había hecho con su canto.

De ahí las cosas se pusieron complicadas, porque entonces Dalilah explotó y dejó salir todo lo que traía desde el momento en que fue enviada del Cuarto Noche al Cuarto Día; expresó que si ella no era reactiva es que porque ella como otros de los participantes era una persona extrovertida y su forma de jugar era guardar silencio, pero había tenido que soportar cosas muy tontas y muy inteligentes de ambos lados, inclusive el sentirse menos cuando los de Noche decidieron cambiarla sin haberla consultado, y además celebraron ese hecho, pero señaló que ella no sabía trabajar como lo hacía Ayala y compañía, buscando la forma de afectar a los demás, por eso ella es un tanto solitaria.

Entonces Alexis contraatacó culpándola de burlarse de él, al haberse reído cuando se mencionó que él era un león a punto de morir, entonces reveló que él se está midiendo con gente más joven que él, cuando él viene de haber sufrido un problema al corazón, estar en la ruina e incluso haber pensado en suicidarse. Además le comentó que él creía que no merecía permanecer en el reality, porque al estar lastimada alguien más tenía que jugar por ella, como lo hizo Elaine siendo del Cuarto Noche (cuando ya no hay dos cuartos).

Después de este enfrentamiento se hizo un silencio incómodo, donde ya nadie terminó de cenar y aunque Elaine intentó aligerar las cosas, la tensión ya era demasiada, entonces "La Jefa" los dejó irse si así lo deseaban. Pero Dalilah y Shiky se quedaron un poco más en el lugar de la cena, para comentar lo que pasó, llegando a la conclusión que sí están en desventaja, que lo único que harían ya era disfrutar y si uno de "la manada" ganaba estaba bien, porque ya no se querían desgastar y reírse de lo que pasaba. Ahora lo que queda es esperar a ver cómo se desarrolla esta semana.