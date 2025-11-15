Serán pareja

Gael García Bernal y Paulina Dávila serán una pareja rodeada por el buen humor, pero también por el drama, esto en "Santita", serie actualmente en fase de posproducción.

Bajo la dirección de Rodrigo García, la historia sigue a una mujer quien, tras un accidente que la deja en silla de ruedas, abandona al amor de su vida justo el día de su boda.

Dos décadas más tarde, aquel hombre regresa, obligándola a enfrentarse con el pasado y con decisiones que pondrán a prueba su visión del amor y de sí misma.

PERSONAJE COMPLICADO

"Paulina hace un personaje complicado con muchas contradicciones, con todo, con adicciones, buen humor y, el romance con el de Gael, creo es uno de los aspectos más fuertes de la serie", explica García.

"Hay mucha química entre ellos, Gael es un novio del pasado que vuelve a aparecer. Estamos ahora en posproducción para estrenar el año que entra", abunda el realizador.

Santita, filmada en locaciones de Tijuana y foros de la Ciudad de México, es una de las nuevas producciones originales de Netflix que llegarían a la pantalla chica en 2026.

Ilse Salas y Erik Hayser están en el reparto de esta producción de Gerardo Gatica, Pablo Zimbrón, Leandro Halperin y Ximena Calvo.

LOCACIONES EN TIJUANA

La avenida Revolución, quizá la más emblemática de Tijuana y que era conocida, entre otras cosas, por su Burro-Cebra (burros pintados con rayas negras) es una de las locaciones principales de la trama.

"En un episodio hay una boda y todo se vuelve una locura, no le va bien a los personajes, pero fue divertida hacerla", cuenta un integrante de la producción.

"Es padre que sea una historia de provincia, para que no sea siempre la Ciudad de México. Se trató de cuidar todo para que se sintiera que todo se hizo allá. No sé cuánto vestuario hicimos, Hay personajes que tienen cinco cambios, también muchos actores, y extras; yo con Rodrigo estoy donde sea, así fuera una fiesta infantil", comparte María Estela Fernández, la responsable del vestuario en la producción.

DIRECTOR CON LOCURAS

García, director de "Santita", estrenará en salas seleccionadas "Las locuras", su más reciente filme, que llegará a streaming el día 20.

Son cinco historias en la capital mexicana, en el elenco está Cassandra Ciangherotti, Adriana Barraza, Luisa Huertas, Ángeles Cruz, Naian González Norvind y Raúl Briones.

"Estoy contento con Las locuras porque le hace eco a Nueve vidas (su película, hace 20 años) y creo tiene más humor, (pues) ya con la edad uno no quiere hacer tanto drama", dice divertido García.



